Una sinergia sull'argomento che mette insieme il Comune, l'Asp e le realtà associative

Si è tenuto questa mattina nella Sala Giunta il primo incontro del costituendo “Tavolo permanente sulle dipendenze”, voluto dall'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Crotone e dall'Azienda Sanitaria Provinciale. In questa prima fase sono state coinvolte tutte le realtà associative che si occupano di tossicodipendenze e i comuni del territorio provinciale ed extra distrettuale come S. Giovanni in Fiore. Presente il Csv che rappresenta il mondo del terzo settore.



Dopo l'introduzione dell'assessore alle Politiche Sociali Alessia Romano e del direttore generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale Sergio Arena, è stata fatta una prima lettura sul fenomeno delle dipendenze non solo dal punto di vista del consumo ma anche comportamentale dipendente da patologie come la ludopatia. Si è deciso, vista la complessità del fenomeno e la diffusione dello stesso, di costituire un tavolo permanente per cercare di individuare strategie comuni atte alla prevenzione e promozione di attività che possano evitare le dipendenze.