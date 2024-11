Il consigliere comunale era stato eletto nelle file della maggioranza che sostiene il sindaco Ugo Pugliese alle elezioni del giugno 2016

«Con grande entusiasmo e con piena convinzione ho deciso e formalizzato,in data odierna, l’adesione al partito di Forza Italia ed al gruppo consiliare presso il comune di Crotone». Lo ha dichiarato l'avvocato Roberto Marullo, consigliere comunale di Crotone, passando dalla maggioranza alla minoranza dell'assise cittadina. Marullo era stato eletto alle scorse elezioni comunali del giugno 2016 nelle fila di Crotone In Rete, movimento politico che sostiene il sindaco Ugo Pugliese. Dunque, si stacca dalla maggioranza un pezzo che confluisce all'opposizione in consiglio comunale. «La mia adesione a Forza Italia – dichiara in una nota Marullo - rientra nella logica del nuovo progetto territoriale voluto fortemente dal coordinamento regionale Calabria, ed è scaturita proprio dalla sinergia instaurata tra il coordinatore Sergio Torromino ed il caro amico avv. Andrea Gentile, di cui da tempo conosco ed apprezzo l’alta professionalità e la vocazione agli studi giuridici che gli hanno permesso di conquistare anche la docenza universitaria». Marullo, inoltre, sta lavorando e appoggiando la candidatura di Sergio Torromino – consigliere comunale e coordinatore provinciale di FI – alle elezioni politiche del 4 marzo prossimo. «A nome di tutto il gruppo dirigente provinciale di Crotone – ha dichiarato in una nota quest'ultimo - formuliamo un affettuoso benvenuto all’avv. Roberto Marullo, certi che da subito sarà in grado di sostenere e supportare l’azione politica del gruppo dirigente provinciale».