E’ un libero professionista di 56 anni il candidato della lista “Prossima Crotone” con cui gli Sculco affronteranno le amministrative di maggio

In ritardo su quelli che erano i presunti tempi di marcia, Crotone ha ora il candidato a sindaco espressione della famiglia Sculco. Si tratta di Ugo Pugliese, libero professionista di 56 anni che correrà con la lista di area di centro ‘Prossima Crotone’ . Ma in ritardo sui tempi è anche il partito democratico che dopo l’uscita di scena del segretario provinciale Vincenzo Pantisano, continua a cercare la quadratura del cerchio, ossia quel candidato condiviso che possa mettere a tacere beghe e animi agitati.

Tra i punti focali del programma di Pugliese il Masterplan per Crotone e il Patto per la Calabria, ma il candidato mira anche rilanciare i servizi, a migliorare la qualità della vita, a creare occupazione. E non solo. L’aspirante sindaco pensa anche alla bonifica, anticipando di essere in possesso di un progetto condiviso dalla coalizione, e al piano regolatore portuale. Accanto a Pugliese Flora Sculco che si è detta convinta della necessità di un “gruppo dirigente nuovo, proveniente dalla società civile e che si affidi ad un metodo di gestione della cosa pubblica caratterizzato da elementi di innovazione.

Tiziana Bagnato