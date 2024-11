Il commissario dell’Asp di Crotone attinge alla graduatoria dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro per la ricerca di un assistente amministrativo e nella città di Pitagora una parte di Consiglio comunale grida allo scandalo. In una nota, infatti, i consiglieri Giuseppe Fiorino, Fabio Manica, Fabiola Marrelli, Andrea Tesoriere, Alessia Lerose, Carmen Giancotti, Vincenzo Familiari e Mario Megna attaccano il commissario.

«Mentre stiamo scrivendo questa nota – si legge nel comunicato - abbiamo tra le mani la delibera del commissario straordinario dell’Asp di Crotone 224 del 30 marzo 2022 di cui già da alcuni giorni si vociferava in città. Voci alle quali, pur senza esagerare, avevamo fatto cenno in un nostro precedente comunicato quando avevamo raccomandato al commissario straordinario, di procedere con avvisi di manifestazione di interesse aperte agli idonei in graduatoria di tutti i comparti della pubblica amministrazione, in modo tale da consentire l’opportunità ai tanti crotonesi idonei nelle suddette di parteciparvi».

«Con rammarico prendiamo atto che il commissario straordinario non solo non ha tenuto conto della nostra pec e del nostro comunicato ma si è affrettato a procedere con una delibera in cui viene proposto un accordo per lo scorrimento delle graduatorie dell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Questo in sfregio a qualsiasi regola di buon senso e di correttezza verso un territorio come quello crotonese che sta subendo più di altri i contraccolpi della crisi pandemica e della guerra in corso tra Ucraina e Russia».

«Atteggiamenti incommentabili e che provvederemo a segnalare al commissario ad acta della sanità calabrese, il presidente regionale Roberto Occhiuto, chiedendo d’intervenire per porre rimedio ad una situazione a dir poco grave e imbarazzante e conseguentemente alla immediata revoca in autotutela della suddetta delibera».