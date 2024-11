Il coordinatore provinciale del partito, Michele De Simone, annuncia l’inizio della «fase di riorganizzazione in città e in provincia»

Simona Ferraina, già responsabile provinciale del dipartimento agricoltura, è il nuovo commissario cittadino di Fratelli d’Italia di Crotone. Ne dà notizia il coordinatore provinciale del partito, Michele De Simone, annunciando, in un comunicato stampa, l’inizio della «fase di riorganizzazione del partito in città e in provincia che si concluderà, a breve, con il riassetto del nuovo coordinamento provinciale».

De Simone ringrazia «il precedente commissario cittadino, Giuseppe Malena, per il suo operato e per l’ineccepibile impegno profuso» e confida «pienamente nelle capacità di Simona Ferraina, certo che saprà organizzare il lavoro del circolo favorendo la sua crescita in termini di qualità e quantità, bilanciando l'esigenza di rinnovamento con la tutela delle migliori risorse della destra della città capoluogo».

«La città - aggiunge - vive una fase politica molto caotica, soprattutto molto urlata, e mai come oggi è indispensabile il ruolo dei partiti capaci di fare sintesi ma a condizione che tornino ad essere luogo di confronto, di formazione e di ascolto e che non siano visti, ed usati, come strumento per raggiungere un obiettivo personale, con passaggio in altri lidi a convenienza. Proprio per questo motivo Simona Ferraina potrà rappresentare al meglio la voglia della città di uscire dal pantano, aprendosi ad ambienti della città lasciati ai margini o ormai delusi e disinteressati alla cosa pubblica, ciò avverrà anche con il supporto del nuovo nucleo giovanile e con il contributo sia degli attuali dirigenti di partito e sia di nuovi innesti che daranno nuova linfa in una logica di inclusività, di partecipazione e di collaborazione con tutta la classe dirigente del partito».