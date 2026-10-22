L'annuncite acuta di Palazzo Chigi: provvedimenti a ripetizione, promesse di tolleranza zero e nuove strette a ogni emergenza. Ma tra la sicurezza raccontata dal governo e quella vissuta dai cittadini resta una distanza che gli annunci non possono colmare. Le lezioni di Minniti e Maroni e il paradosso di una destra che ha conquistato il potere promettendo ordine, ma continua a inseguire il disordine

La politica italiana ha conosciuto ministri dell'Interno capaci di esercitare l'autorità senza trasformare ogni decisione in un manifesto elettorale, uomini di governo che consideravano la sicurezza una responsabilità quotidiana dello Stato prima ancora che un argomento da spendere nei sondaggi. Marco Minniti, esponente del Partito democratico, e Roberto Maroni, figura storica della Lega, appartenevano a tradizioni politiche profondamente differenti, eppure avevano compreso una verità che sembra essersi smarrita nella stagione dei decreti permanenti: l'ordine pubblico non si governa con la quantità degli annunci, ma con la qualità delle decisioni, la continuità dell'azione amministrativa e la capacità di prevenire ciò che altrimenti diventa emergenza.

Quattro anni dopo l'insediamento di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, quella distinzione assume il valore di una domanda politica alla quale il governo non può continuare a sottrarsi. La presidente del Consiglio ha costruito una parte importante della propria credibilità sulla promessa di restituire sicurezza agli italiani, di riportare lo Stato nelle strade e di affermare un principio di legalità che, nella narrazione del centrodestra, i governi precedenti avrebbero progressivamente indebolito. Una promessa legittima, sulla quale milioni di elettori hanno espresso la propria fiducia, ma che oggi deve essere giudicata con il metro più severo e insieme più semplice della democrazia: quello dei risultati.

Perché la sicurezza non è una dichiarazione d'intenti, non è una conferenza stampa e non è nemmeno un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. È la capacità dello Stato di proteggere concretamente i cittadini, prima che abbiano motivo di avere paura.

L'annuncite acuta del governo e la politica dei decreti senza fine

A Palazzo Chigi sembra essersi diffusa una particolare patologia della comunicazione politica, una sorta di annuncite acuta che si manifesta puntualmente ogni volta che un episodio di cronaca mette in discussione la promessa di ordine e sicurezza. La sequenza è diventata prevedibile: un fatto grave scuote l'opinione pubblica, il governo convoca un vertice, la maggioranza annuncia una stretta, vengono prospettate nuove sanzioni e l'intervento normativo viene presentato come la risposta destinata a cambiare finalmente le cose.

È accaduto con i rave party, con l'immigrazione irregolare, con la criminalità minorile, con le occupazioni abusive e con le manifestazioni segnate dalla violenza. Provvedimenti differenti per natura e contenuto, alcuni dei quali affrontano problemi reali e introducono strumenti che meritano di essere valutati nel merito, ma accomunati da una comunicazione politica che tende a trasformare ogni intervento in una svolta decisiva.

La questione non riguarda il diritto del governo di legiferare, che nessuno mette in discussione, né l'utilità delle norme quando sono necessarie. Riguarda piuttosto la pretesa di identificare la produzione legislativa con l'efficacia dell'azione di governo, come se bastasse approvare un nuovo reato, aumentare una pena o introdurre un ulteriore divieto per dimostrare che le città siano diventate più sicure.

Eppure una legge, per quanto severa, non sostituisce una pattuglia assente, non garantisce da sola un'indagine efficace, non restituisce automaticamente personale a un commissariato in difficoltà e non risolve le condizioni sociali nelle quali spesso maturano marginalità e criminalità. Lo Stato può moltiplicare gli strumenti repressivi, ma se non dispone delle risorse e dell'organizzazione necessarie per applicarli rischia di produrre soprattutto un effetto politico immediato, destinato a esaurirsi quando l'attenzione mediatica si sposta altrove.

L'annuncio, insomma, può conquistare un titolo di giornale. La sicurezza richiede qualcosa di molto più impegnativo: conquistare la fiducia dei cittadini.

Minniti, il ministro che aveva capito la differenza tra autorità e propaganda

Quando Marco Minniti arrivò al Viminale nel dicembre del 2016, l'Italia attraversava una stagione complessa, segnata dalla pressione migratoria, dalle preoccupazioni legate al terrorismo internazionale e da una crescente domanda di sicurezza urbana. Non scelse una linea accomodante e non rinunciò agli strumenti legislativi, come dimostrano i provvedimenti del 2017 sull'immigrazione e sulla sicurezza delle città, ma cercò di costruire una strategia nella quale la fermezza istituzionale fosse accompagnata dal coordinamento amministrativo.

Il suo metodo attribuiva un ruolo centrale ai prefetti, ai questori, ai sindaci e alla cooperazione tra i diversi livelli dello Stato, nella convinzione che il controllo del territorio non potesse essere ridotto a una questione di ordine pubblico inteso esclusivamente in senso repressivo. La sicurezza urbana diventava anche una responsabilità condivisa, nella quale il contrasto alla criminalità doveva dialogare con la riqualificazione delle periferie, la prevenzione del degrado e la presenza continuativa delle istituzioni.

Naturalmente Minniti non fu un ministro privo di controversie. Le sue politiche migratorie provocarono critiche significative, soprattutto sul terreno dei diritti e dei rapporti con la Libia, mentre alcuni strumenti di sicurezza urbana sollevarono interrogativi sulla proporzionalità degli interventi. Sarebbe dunque scorretto trasformarne l'esperienza in una stagione idealizzata nella quale ogni problema fosse stato risolto.

Ma il punto politico è un altro. Minniti aveva una concezione della sicurezza come funzione di governo, non come rappresentazione permanente dell'emergenza. E soprattutto sembrava consapevole che l'autorevolezza di un ministro dell'Interno non dipendesse dalla frequenza delle sue apparizioni pubbliche, ma dalla capacità dell'apparato statale di operare con continuità, coordinamento e responsabilità.

Non è necessario condividere tutte le sue scelte per riconoscere la differenza tra un'impostazione che cerca di governare i fenomeni e una comunicazione che rischia di rincorrerli.

Maroni, la lezione della Lega che oggi il centrodestra dovrebbe ricordare

Il confronto sarebbe incompleto senza richiamare Roberto Maroni, ministro dell'Interno nel governo Berlusconi dal 2008 al 2011, protagonista di una stagione nella quale il centrodestra fece della sicurezza una priorità politica, accompagnandola però anche con un'intensa attività amministrativa e investigativa.

Maroni promosse provvedimenti controversi, sostenne una linea particolarmente rigorosa sull'immigrazione e difese misure che suscitarono contestazioni politiche e giuridiche. Ma durante il suo mandato l'azione di contrasto alle organizzazioni mafiose rappresentò un capitolo rilevante dell'attività del Viminale, grazie anche al lavoro delle forze di polizia, della magistratura e delle strutture investigative.

Attribuire a un singolo ministro ogni successo conseguito nella lotta alla criminalità organizzata sarebbe una semplificazione ingenerosa verso chi quelle operazioni le ha progettate e condotte. Resta però il fatto che Maroni seppe collocare il tema della sicurezza dentro una strategia politica riconoscibile, nella quale l'azione dello Stato doveva essere sostenuta da strumenti operativi e capacità di coordinamento.

Minniti e Maroni dimostrano, proprio perché appartenenti a schieramenti opposti, che la competenza nella gestione della sicurezza non possiede un colore politico. Possiede invece caratteristiche precise: conoscenza delle istituzioni, capacità di comando, continuità amministrativa, collaborazione tra apparati e assunzione personale della responsabilità politica.

Ed è forse questo il confronto più scomodo per l'attuale maggioranza. Perché la critica al governo Meloni non nasce necessariamente da una posizione ideologica contraria al centrodestra, ma può trovare argomenti proprio nell'esperienza di una figura autorevole della sua stessa area politica.

Il paradosso di Meloni: promettere ordine e governare nell'emergenza

La contraddizione più evidente della stagione politica attuale nasce dalla distanza tra l'identità rivendicata dalla maggioranza e il ricorso ripetuto alla legislazione d'urgenza. Un governo che ha promesso di restituire ordine al Paese dovrebbe poter dimostrare, dopo quattro anni, che le proprie politiche hanno migliorato in maniera misurabile la capacità dello Stato di prevenire e contrastare la criminalità.

Non significa pretendere l'azzeramento dei reati, obiettivo impossibile per qualsiasi democrazia, né attribuire all'esecutivo la responsabilità diretta di ogni aggressione, furto o episodio di violenza. Significa però chiedere che alle promesse seguano verifiche rigorose, fondate su statistiche omogenee, sull'andamento delle diverse categorie di reato, sui livelli di presidio del territorio e sulla capacità delle istituzioni di intervenire tempestivamente.

La distinzione è fondamentale, perché la percezione dell'insicurezza non coincide automaticamente con l'aumento della criminalità, così come una diminuzione statistica di determinati reati non elimina necessariamente il disagio di chi vive in un quartiere abbandonato o teme per la propria incolumità.

Un governo serio deve saper affrontare entrambe le dimensioni, senza alimentare paure ingiustificate ma senza nemmeno liquidare le preoccupazioni dei cittadini come il prodotto di una rappresentazione mediatica distorta.

Il problema politico di Meloni è che, avendo fatto della sicurezza uno dei pilastri della propria identità, ha elevato le aspettative degli elettori e assunto un impegno che non può essere soddisfatto attraverso la sola dimostrazione di fermezza. Più alta è stata la promessa, più stringente deve essere la verifica dei risultati.

Le piazze, le violenze e il rischio di confondere il dissenso con il disordine

Le tensioni sociali che attraversano il Paese rendono questa riflessione ancora più urgente. Le proteste contro il costo della vita, le difficoltà economiche, le mobilitazioni degli studenti e le manifestazioni di lavoratori e categorie produttive pongono al governo problemi che non possono essere affrontati esclusivamente attraverso la lente dell'ordine pubblico.

Quando una manifestazione degenera in aggressioni, devastazioni o atti di violenza, lo Stato ha il dovere di intervenire con fermezza, individuare i responsabili e garantire la tutela delle persone e dei beni. Ma sarebbe un errore politico altrettanto grave confondere il diritto costituzionale di manifestare pacificamente con le condotte criminali di chi utilizza una protesta per provocare disordini.

La sicurezza dei cittadini e la libertà di manifestare non sono principi contrapposti. Sono entrambi beni che uno Stato democratico ha il dovere di proteggere.

La capacità di distinguere tra protesta e violenza costituisce una prova di maturità istituzionale, soprattutto quando le tensioni nascono da condizioni economiche e sociali che richiedono risposte politiche prima ancora che interventi repressivi. Un governo che si limita a promettere sanzioni più severe rischia di affrontare le conseguenze del malessere senza misurarsi con le sue cause.

E anche qui ritorna la questione centrale: governare significa anticipare, mediare quando possibile, reprimere quando necessario e soprattutto comprendere che la sicurezza non può diventare il contenitore nel quale riversare ogni problema che la politica non riesce a risolvere.

Quattro anni a Palazzo Chigi: il tempo degli alibi è finito

L'argomento forse più difficile da eludere per Giorgia Meloni riguarda il tempo trascorso alla guida del Paese. Quattro anni rappresentano una porzione consistente di legislatura, sufficientemente lunga per imporre un bilancio politico che non può essere continuamente rinviato al prossimo provvedimento.

La presidente del Consiglio dispone di una maggioranza parlamentare, governa attraverso ministri da lei scelti e può indirizzare le priorità amministrative e finanziarie dello Stato. Se gli organici delle forze dell'ordine sono insufficienti, deve spiegare come intenda rafforzarli. Se alcune norme non funzionano, deve dimostrare perché e correggerle. Se il coordinamento tra istituzioni presenta criticità, deve intervenire sull'organizzazione. Se invece i risultati sono positivi, ha il diritto di rivendicarli, ma deve farlo attraverso dati verificabili e confronti attendibili.

Quello che non può più fare è comportarsi, nella comunicazione politica, come se fosse ancora all'opposizione.

Per anni la destra ha contestato agli avversari l'incapacità di garantire sicurezza, denunciando debolezze, ritardi e responsabilità politiche. Oggi quella stessa severità deve essere applicata a chi governa. Non per spirito di rivalsa, ma per un principio elementare di coerenza democratica: chi chiede il potere per risolvere un problema deve accettare di essere giudicato sulla propria capacità di affrontarlo.

Ed è precisamente qui che l'annuncite acuta mostra il suo limite più profondo. L'annuncio consente di spostare continuamente l'attenzione verso il futuro, verso ciò che il governo farà, verso la prossima stretta, verso il nuovo pacchetto di misure. Il bilancio, invece, costringe a guardare indietro e a domandarsi che cosa sia stato effettivamente realizzato.

La politica degli annunci vive di promesse rinnovate. La politica di governo deve vivere di responsabilità assunte.

La sicurezza perduta è soprattutto la fiducia in uno Stato che sa governare

Il confronto tra Minniti, Maroni e Meloni non serve a celebrare nostalgicamente un passato che non è mai stato privo di contraddizioni, criminalità e paure. Serve piuttosto a ricordare che la sicurezza, quando viene affrontata con serietà, è una delle funzioni più complesse dello Stato, perché richiede equilibrio tra libertà e autorità, prevenzione e repressione, fermezza e proporzionalità.

Non esistono formule miracolose e nessun ministro può garantire l'assenza assoluta di violenza. Ma esiste una differenza sostanziale tra chi considera la sicurezza un sistema da governare e chi rischia di trasformarla in una successione di risposte politiche all'emergenza del momento.

La nostalgia evocata dal titolo non riguarda dunque un'Italia immaginaria nella quale si potesse uscire di casa senza alcuna preoccupazione. Riguarda l'idea di uno Stato che sappia esercitare la propria autorità senza doverla annunciare continuamente, che dimostri la propria presenza attraverso il lavoro delle istituzioni e che misuri il successo non sulla durezza delle dichiarazioni, ma sulla qualità della protezione garantita ai cittadini.

Dopo quattro anni, Giorgia Meloni non può più chiedere di essere giudicata soltanto per le intenzioni, per la determinazione esibita o per la quantità di provvedimenti approvati. Deve accettare il confronto sui risultati, anche quando quel confronto richiama l'esperienza di ministri appartenenti ad altre stagioni politiche.

Perché la sicurezza non è un trofeo elettorale da esibire, né una bandiera da agitare a ogni emergenza. È un diritto dei cittadini e una responsabilità di chi governa.

E se per dimostrare che lo Stato è forte occorre annunciare continuamente una nuova stretta, forse il problema non è la mancanza di un altro decreto. È la difficoltà di trasformare la forza proclamata in autorevolezza concreta.

Gli italiani non chiedono al governo di promettere ogni settimana che saranno più sicuri. Chiedono di poter vivere senza dover aspettare il prossimo annuncio per sentirsi protetti.