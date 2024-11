La nuova Giunta Oliverio, che dovrebbe prevedere solo assessori esterni al Consiglio, continua a far discutere i consiglieri di maggioranza. A loro D'Agostino ricorda che hanno votato quella modifica allo Statuto senza discussioni pochi mesi fa

“In Calabria ora vige uno Statuto che assegna al Presidente della Regione la prerogativa di poter nominare tutti gli assessori all’esterno del Consiglio regionale. Il Consiglio e, in particolare i consiglieri di maggioranza, hanno votato, nei mesi scorsi, questa modifica senza sollevare obiezioni”.



Lo afferma il Vice presidente del Consiglio regionale Francesco D’Agostino che sottolinea come “oggi, in qualche modo, si è all’avvio di una sfida democratica senza precedenti a livello della Regione Calabria”.



“Oliverio - prosegue D’Agostino - ha rivendicato e ottenuto questi ‘poteri’ dal Consiglio regionale, così la sua libertà di scelta e la sua responsabilità diventano ancora più grandi. Il Consiglio e la stessa maggioranza devono reggere alla sfida, rafforzando il ruolo di indirizzo, di stimolo e di controllo che competono all’Assemblea. E se ci sono, a questo proposito, punti deboli nello Statuto, lavorare per superarli, rafforzando in maniera trasparente le prerogative consiliari”.



“Personalmente - puntualizza il Vice Presidente del Consiglio regionale Francesco D’Agostino - sono in termini espliciti a sostegno dell’esperienza Oliverio, nel mentre affermo di avere lo stesso atteggiamento di lealtà e di sostegno verso quanti, in maniere trasparente, si adoperino per affermare pienamente le prerogative democratiche del Consiglio e dei consiglieri”.