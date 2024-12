La Regione Calabria ha un nuovo responsabile dell’Anticorruzione: è Roberto Cosentino, nominato nell’ultima seduta di giunta regionale su proposta del vicepresidente Filippo Pietropaolo.

Cosentino, già direttore generale del dipartimento Lavoro, è reduce dalla candidatura a sindaco di Vibo Valentia per il centrodestra (sconfitto al secondo turno dall’alfiere del centrosinistra Enzo Romeo) e succede a Ersilia Amatruda, manager di lungo corso, anche lei candidata – ma alle elezioni Europee – per il centrodestra, ma con Fratelli d’Italia. Cosentino, prima della nuova nomina, era inquadrato come dirigente di una delle Unità operative del dipartimento Ambiente: “Valorizzazione e promozione del patrimonio naturale” ed è stato scelto tra i candidati ammessi dopo la manifestazione di interesse aperta dall’amministrazione.