L’assessore regionale ai trasporti De Gaetano: ‘a breve arriveranno i soldi, dopo si avvierà l’iter per la società unica’

”La Sogas va assolutamente salvata. La Regione ha già impegnato le sue somme con una legge e a breve arriveranno i soldi”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale ai trasporti Nino De Gaetano.

”Ognuno deve fare la sua parte per salvare la società di gestione, in vista della scadenza del 28 marzo con Enac – ha continuato l’assessore - un minuto dopo però apriremo la partita per la realizzazione della società unica per la gestione di tutti gli aeroporti calabresi”. Dopo la ripresa dei lavori con ”l’impegno per il finanziamento – annuncia De Gaetano – da parte della Regione” si avvierà l’iter per la realizzazione della società unica. Il progetto – spiega l’Assessore – ”è subordinato alla realizzazione del nuovo piano regionale dei trasporti”. De Gaetano e Oliverio hanno, già incaricato alcuni docenti dell’Unical di Cosenza e della Maediterranea di Reggio di redigere il nuovo piano regionale. L’assessore De Gaetano ha ricordato che ”la Regione detiene delle quote in tutti gli aeroporti calabresi”, quindi conclusa la prima fase si avvierà il progetto della società di gestione unica.