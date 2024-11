‘Il Governo prenda atto che la Calabria è una regione di pari dignità rispetto alle altre e si adoperi subito per il rifacimento’

"Il ministro per le infrastrutture Graziano Del Rio continua a ripetere i suoi ormai noti slogan propagandistici sulla Calabria. Annuncia - Luigi De Rose Coordinatore regionale FI Giovani Calabria - nuovamente l'intenzione di completare la Salerno- Reggio Calabria ma omette nuovamente di dire che il concetto di completamento dell'A3 da parte del governo annovera l'intenzione di mantenere alcuni tratti, come ad esempio quello Altilia-Cosenza, considerato tra i più pericolosi per numero di incidenti verificatisi, ad essere percorso con limiti che variano tra i 60 e i 70 km/h.



Sfido chiunque a poter considerare completata una arteria principale di collegamento che prevede tratti a percorrenza con questi limiti di velocità per essere considerati sicuri. Il Governo prenda atto che la Calabria è una regione di pari dignità rispetto alle altre e si adoperi subito per il rifacimento, come da progetto già approvato, dei tratti più pericolosi della Sa - Rc".