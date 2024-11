A parlare è il Coordinatore regionale FI Giovani Calabria, Luigi De Rose: ‘I nuovi ingressi nel movimento di Salvini non sono estranei alla politica’

‘Fa piacere constatare che il movimento di Salvini si stia radicando anche in Calabria ma si abbia l'onesta intellettuale di non propinare i nuovi ingressi come soggetti fino ad oggi estranei alla politica’. Sono queste le parole di Luigi De Rose, Coordinatore regionale FI Giovani Calabria.



‘Molti dei neo nominati dirigenti infatti erano già dirigenti da tempo di Forza Italia – continua - e alcuni di questi sono stati persino candidati senza risultare eletti in diverse tornate amministrative. Lo si deve alla onestà intellettuale, la stessa che nel mio partito dovrebbe contraddistinguere chi tempo fa elogiava a mezzo stampa l'ingresso in Forza Italia del Sen. Caridi e finanche sosteneva in occasione dell'ultima tornata elettorale l'on. Cannizzaro.



Certo che il confronto all'interno di Forza Italia sarà di natura costruttiva, sono convinto che l'esito sarà un rilancio deciso del partito – conclude - su tutto il territorio che lo porterà presto a ritornare traino della coalizione di governo calabrese’.