L'esponente Pd denuncia: «Notificati nuovi decreti ingiuntivi». La replica: «È un mistificatore seriale»

Botta e risposta a stretto giro tra il leader della Grande Cosenza Carlo Guccione ed il consigliere comunale e coordinatore provinciale di Forza Italia Carmelo Salerno. «Dieci milioni di debiti certi, maturati negli anni della gestione del sindaco Occhiuto, una sentenza del Tar dove il collegio dei giudici ritiene che ci siano sussistenti elementi per segnalare i fatti alla Procura presso la Corte dei Conti ai fini dell’eventuale accertamento di responsabilità erariale. Sono i dati, le carte che parlano. E non possiamo far finta di nulla. Ecco perché l’opposizione ha chiesto una Commissione d’inchiesta e una relazione dettagliata al Collegio dei Revisori dei Conti», tuona Guccione, capo dell’opposizione politica a Palazzo dei Bruzi.

Il leader della Grande Cosenza: «Rischio dissesto finanziario»

«E non è finita qui. Così come avevamo previsto emergono altri decreti ingiuntivi, tutti nati nel corso delle legislature del sindaco Occhiuto. Adesso è il turno di Ecologia Oggi Spa che, lo scorso mese di gennaio, ha chiesto al Tribunale di Cosenza di ingiungere al Comune la somma di 9.208.324,29 euro oltre a spese e interessi. Si aggrava così il rischio che le finanze comunali, per la gestione allegra da parte dell’assessorato al Bilancio, possano portare Palazzo dei Bruzi al dissesto finanziario».

Il coordinatore di Forza Italia: «Guccione nemico della città»

«Carlo Guccione è un mistificatore seriale, uno che mette in atto una sorta di terrorismo civico e che riconosce solo a se stesso il principio della presunzione di innocenza», replica Carmelo Salerno, che aggiunge: «Sconfitto dalla storia e dagli elettori, mistifica innanzitutto sul debito con Ecologia Oggi che è l'esatta metà di ciò che afferma e che è oggetto di discussione stragiudiziale. Il Comune di Cosenza è impegnato a pagare i debiti lasciati in eredità dagli amici di Guccione, uno che quando parla di politica e magistratura dovrebbe essere più prudente. Invece che chiarire le gravi accuse di cui è destinatario per presunte squallide storie di rimborsi, Guccione spara ad alzo zero sul niente, creando solo una distorsione tra la città e le imprese. È un nemico della città che opera e lavora, cosa che egli non ha mai fatto in vita sua».