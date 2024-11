Dissesto e depurazione in Calabria. Questi i temi trattati nell'incontro istituzionale svoltosi nella sede della Regione Calabria a Roma tra il presidente Roberto Occhiuto, accompagnato dal capo di gabinetto Luciano Vigna, il commissario nazionale unico alla depurazione Maurizio Giugni e il presidente ed amministratore delegato della Sogesid Italia, azienda dello Stato, che segue la tematica del dissesto idrogeologico in Calabria, Carmelo Gallo. All'incontro ha partecipato anche Andrea Gentile, deputato di Forza Italia.

«La Regione Calabria - si legge in una nota del deputato Gentile - è afflitta da entrambe le problematiche e pertanto nel consesso si sono tracciate le linee di intervento fondamentali per imprimere una svolta significativa al settore e recuperare, quindi, i notevoli ritardi accumulati in questi anni sia sulla depurazione così come sul dissesto idrogeologico.

I partecipanti si sono riservati, in tempi brevi, di raccogliere dati certi per poi incontrare nuovamente il presidente della Regione Calabria aprendo altresì alla

possibilità di creare un ufficio apposito presso gli uffici regionale al fine di strutturare una task force calabrese, con diretta emanazione nazionale, a cui affidare il compito di seguire le complesse problematiche oggetto di trattazione».

Al termine dell'incontro l'Onorevole Gentile ha espresso la sua soddisfazione. «Ho visto un presidente molto determinato e consapevole della notevole complessità delle problematiche in discussione. Un incontro di alto profilo che - ha sottolineato il deputato cosentino - potrà finalmente indicare un percorso di carattere strutturale che porti al disinquinamento marino ed alla tutela del territorio geomorfologico».