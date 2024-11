Nel dibattito che si sta scatenando attorno al disimpegno di Baker Hughes ad un investimento da 60 milioni di euro e oltre 200 posti di lavoro – indotto compreso – non poteva mancare il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, che ribadisce la posizione politica e burocratica del Comune sulla proposta americana, auspicando comunque, la revisione della decisione. Nessun accenno del sindaco, invece, alle dichiarazioni provenienti dalla Regione.

«In primis – scrive Stasi in una nota – non si faccia confusione tra quella che è una importante discussione politica e ciò che attiene invece agli iter amministrativi che non attengono alla discrezione degli amministratori. Da questo punto di vista, come ho sottolineato altre volte, il tema della non conformità urbanistica in assenza di pianificazione portuale non è di carattere politico ma strettamente amministrativo e non può essere eluso da alcun ufficio: si tratta di norme che possono essere commentate, ma si devono rispettare. Politicamente, invece, è ora ancor più stringente ragionare sul perché, a trent’anni dall’approvazione della Legge 84/94, il nostro porto sia ancora sprovvisto di pianificazione urbanistica ed è improcrastinabile condividere al più presto un Piano Regolatore Portuale: senza di questo, il territorio non potrà che perdere investimenti. Inoltre, è necessario che si sappia che l’Autorità di Sistema ha emesso un provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi della ZES che risulta valida a tutti gli effetti».

«Nel ricorso al Presidente della Repubblica non abbiamo mai chiesto una sospensiva»

L’Amministrazione non poteva non rilevare – prosegue Stasi – e lo ha fatto più volte prima di essere costretta a proporre ricorso al Capo dello Stato, che per tale autorizzazione non è mai stata convocata una apposita conferenza dei servizi.

Si noti che proprio per evitare un atteggiamento ostruzionistico nei confronti dell’investimento, il Comune non ha richiesto alcuna sospensiva: il ricorso, dunque, seppur sembra abbia avuto degli incredibili effetti psicologici, non ha implicato alcuna perdita di tempo. Ecco perché l'Autorizzazione è valida.

In questo contesto, l'Amministrazione avrebbe potuto intervenire esclusivamente se fosse stata convocata una nuova conferenza dei servizi per una nuova Autorizzazione. Sinceramente da mesi, cioè da quando è iniziato questo dibattito, ci chiediamo perché questo non sia stato ancora fatto. Mancanza di volontà? Sotto il profilo amministrativo questa è la situazione: cristallina».

«Siamo favorevoli all'investimento ma senza che venga occupato un terzo del Porto»

Il primo cittadino di Corigliano Rossano spiega poi che sul fronte politico «sembra evidente che non ci sia stata alcuna disponibilità nel discutere le proposte del territorio che sono state espresse chiaramente prima, durante e dopo la campagna elettorale: siamo favorevoli all'investimento ma senza che venga occupato un terzo del Porto. Da questo punto di vista la risposta sembra chiara quanto insoddisfacente: o “così” o nulla. Nonostante fosse stata chiesta ormai da un anno, non è stato fatto nemmeno lo sforzo di fare una proposta di pianificazione portuale che, pur comprendendo Baker Hughes, tutelasse lo sviluppo complessivo del Porto e le prerogative più volte sottolineate dall'Amministrazione, dalla crocieristica alla marineria passando per il diporto».

«Ci auguriamo che quanto annunciato da BH possa essere rivisto»

Stasi prosegue sostenendo di trovare «surreale che questa sia una terra in cui un investimento sia possibile solo ed esclusivamente se trasforma il Porto in una zona industriale (l'ennesima della città), senza potersi spostare, nemmeno parzialmente, di poche decine di metri ed ancor più surreale è che si continui ad immaginare questo territorio come un angolo di mondo diseredato su cui calare progetti immutabili, sistematicamente raccontati come la panacea di tutti i mali. Quel tempo è passato.

Siamo stati e continuiamo ad essere favorevoli ad ogni tipo di investimento, da 10 mila euro a 60 milioni, compreso quello di Baker Hughes, che sia integrato nello sviluppo complessivo del territorio e delle sue infrastrutture oltre che, ovviamente, nel rispetto delle procedure».

Il sindaco di Corigliano Rossano conclude augurandosi «che quanto sembra sia stato annunciato da BH possa essere rivisto, trovando le soluzioni utili a garantire l'investimento utilizzando il Porto senza inficiarne lo sviluppo. Allo stesso tempo è ormai improcrastinabile che l'Autorità di Sistema recuperi il colpevole ritardo trentennale nei confronti del nostro territorio, avviando il percorso di condivisione necessario alla realizzazione del Piano Regolatore del Porto, vero strumento di sviluppo e di occupazione».