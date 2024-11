La Regione ha avviato le procedure per la erogazione dei contributi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

In questo modo il Dipartimento “Infrastrutture” dà seguito alla decisione della Giunta, assunta su proposta dell’Assessore al Bilancio, di destinare, per questa finalità, risorse pari a cinque milioni di euro sul bilancio regionale 2016. Grazie a questi contributi, sarà possibile intervenire sugli immobili per rimuovere gli ostacoli alla mobilità degli inquilini portatori di disabilità. I fondi saranno utilizzati per soddisfare le richieste pervenute dai comuni nelle annualità 2011-2015 e le nuove richieste relative all’annualità 2016. I comuni che hanno già prodotto domanda di contributo sono duecentoventinove. Le risorse saranno assegnate sempre che permangano le condizioni che hanno motivato la richiesta.

In sostanza, il beneficiario per il quale è stato richiesto il contributo deve mantenere i requisiti previsti dalla legge 13/1989, che regola questo tipo di contributi. Intanto, è possibile, dal primo marzo scorso, fare domanda per contributi relativi all’annualità 2016. Le domande potranno essere inoltrate fino al trentuno marzo prossimo. Indicazioni su come procedere sono state inviate a tutti i comuni interessati e sono disponibili sul sito del Dipartimento “Infrastrutture”.

Soddisfazione per il risultato è stata espressa dall’Assessore alle Infrastrutture Roberto Musmanno: “Dopo quattro anni in cui nessun finanziamento era stato destinato alla legge 13/1989, finalmente, molte delle richieste pervenute dai comuni negli scorsi anni, potranno essere soddisfatte. È il segnale di una doverosa attenzione della Giunta, sia pure in condizioni di scarsità finanziaria, nei confronti dei diritti alla mobilità delle persone con disabilità”.