«Noto che sui mezzi di informazione in tanti si propongono come candidati nelle liste che compongono la mia coalizione. Voglio ringraziare tutti coloro i quali sostengono la mia proposta politica ma ritengo opportuno precisare che io non ho ancora visionato le liste in quanto il tavolo della mia coalizione non è ancora stato avviato». Lo dichiara in una nota Valerio Donato, candidato a sindaco nelle prossime elezioni amministrative di Catanzaro.

«Ne consegue – aggiunge Donato - che le candidature nelle varie liste a mio sostegno saranno determinate solo all’esito della istituzione del tavolo di coalizione».