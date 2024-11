Chi non vuole la doppia preferenza di genere in Calabria? Sarà questo il tema della puntata di Pubblica Piazza che andrà in onda mercoledì 20 febbraio in diretta alle 15:00 sul canale 19 di LaC Tv, ospiti del direttore di lacnws24.it, Pasquale Motta: Raffaella Rinaldis, Direttora della Casa delle Donne di FimminaTv, Teresa Ruberto, gruppo della Casa delle Donne di Fimmina Tv e Valentina Femia, coordinatrice della Casa delle Donne - Fimmina TV. La puntata sarà replicata alle 23:30 sempre sul canale 19 di LaC. Per chi volesse seguire in diretta streaming da fuori regione o da dispositivi mobili si può collegare al sito lactv.it e lacnews24.it. Per telefonare in diretta 0961/1916468 per inviare whatsapp 3401219080.