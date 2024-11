È l’ora delle scelte. Per il governo Meloni, ma anche per i singoli partiti. Le scadenze di fine anno incombono mentre il dibattito si fa sempre più serrato. Ma è proprio la politica a dover caratterizzare questi momenti. Nelle scelte – sia di governo che di opposizione – la politica cerca di accarezzare l’epidermide della società, di compiacere il popolo per ottenerne in cambio voti ed adesione. Semplicemente perché la politica non ha il coraggio di essere impopolare.

“È la politica, bellezza!”, sarà il titolo della nuova puntata di Perfidia, scritto e condotto da Antonella Grippo, che proverà con i suoi ospiti ad analizzare l’ossessione dei politici per il consenso e per i voti, che incidono nell’indice di gradimento, sempre sotto la lente.

La giornalista di Sapri ne discuterà, come di consueto, con un parterre di fuoco, a cominciare dal presidente democrat della Regione Puglia, Michele Emiliano, passando per Gianfranco Rotondi eletto nelle fila di Fratelli d’Italia, il matematico Piergiorgio Odifreddi, la leader dell’opposizione del centrosinistra del fu campo largo, Amalia Bruni, oggi alla guida del gruppo misto a Palazzo Campanella, e l’assessore regionale azzurro all’Agricoltura, campione di preferenze elettorali, Gianluca Gallo.

Dunque, appuntamento con Antonella Grippo e la nuova stagione di Perfidia, questa sera, a partire dalle 21 su LaC Tv al canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 della piattaforma Sky.