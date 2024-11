Il governatore della Calabria Roberto Occhiuto ha due motivi per essere «particolarmente contento». Li spiega entrambi in un breve video su Instagram. Il primo motivo di felicità è legato al ritorno della sua collaboratrice Veronica Rigoni, rimasta ferita in un incidente lo scorso 24 gennaio. Lo scontro, avvenuto sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, aveva interessato l’auto sulla quale il presidente della giunta regionale viaggiava assieme a Rigoni, al figlio e al suo autista.

La giovane assistente di Occhiuto aveva riportato le ferite più gravi e, dopo il ricovero e un intervento nell’ospedale di Catanzaro, era stata trasferita in Veneto in un centro specialistico per proseguire nel percorso di cura e riabilitazione. Da Vicenza erano arrivate, nei giorni scorsi le prime buone notizie sulle sue condizioni di salute. Oggi Occhiuto ne dà conferma sui social: «È tornata Veronica - dice mentre la video camera la inquadra rapidamente –: avevo detto che non avrei fatto più video finché non fosse tornata ed eccoci qua».

La seconda buona notizia è, per Occhiuto, la propria elezione a vice segretario nazionale di Forza Italia, decisa ieri per acclamazione dall’assemblea del partito: «La presenza di un calabrese al vertice di un partito importante come Forza Italia rende più autorevole e più forte il governo regionale per ottenere quello che serve alla Calabria». Riguardo al suo prossimo futuro, il governatore conferma: «Continuerò a lavorare per la Calabria, non ci penso proprio a candidarmi alle Europee, preferisco realizzare le tante cose che ho in mente e che voglio portare a termine in questi tre anni. E le racconterà anche attraverso i video di Veronica».