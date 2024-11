«È una guerra sporca, come quasi tutte le guerre degli ultimi decenni. Da parte russa l’atteggiamento è il negazionismo e ciò che sta succedendo colpisce perché il conflitto vede opporsi due popoli fratelli». Il senatore Lucio Malan, ospite dell'ultima puntata di Piazza Parlamento, ha fatto alcune interessanti riflessioni sul presidente dell'Ucraina Zelensky e sull’influenza che esercita a livello europeo: «Zelensky difende il suo Paese ma non può essere lui a decidere se la guerra deve andare avanti o meno, perché l’Europa si sta in qualche modo affidando a lui per sapere quali saranno le evoluzioni».

Lucio Malan, mettendo in evidenza alcune dinamiche geo-politiche internazionali, esprime un’opinione sulle convinzioni che hanno portato al conflitto: «Colpisce soprattutto la follia dell’obbiettivo di questa guerra che rispetto ai precedenti storici risulta alquanto assurdo, vista l’improbabilità che l’Ucraina possa invadere o prevalere sulla Russia».

