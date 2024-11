Il Senato Sud assegna il seggio parlamentare a Tilde Minasi, candidata leghista nel collegio uninominale della coalizione di Centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi moderati) e in corsa anche nel collegio plurinominale.

La candidata reggina della Lega e attuale assessore regionale al Welfare ha ottenuto circa 167,779 voti pari al 44,77% dei consensi e si appresta così a tornare a Palazzo Madama. Minasi stacca di circa venti punti percentuali il candidato del primo partito in Calabria (al momento), il Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Auddino, fermo al 24%, poco più di 90mila preferenze. Le sezioni ancora da scrutinare sono solo trenta (1283 già scrutinate su 1313 totali).

Chi è Tilde Minasi

Clotilde Minasi detta Tilde, attuale assessora regionale alle Politiche Sociali nella giunta guidata da Roberto Occhiuto, è nata a Reggio Calabria il 24 luglio 1960. Avvocata, la sua carriera politica nel Centrodestra inizia tra gli scranni di palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, nel 2002 quando viene eletta consigliera comunale, riconfermata nel 2007 e poi nel 2010, con Giuseppe Scopelliti sindaco. Contestualmente nella giunta comunale ha rivestito il ruolo di assessora alle Politiche sociali, della Famiglia e Sanità nelle prime due consiliature e poi anche alle Politiche ambientali e alle Pari opportunità.

Rieletta in Consiglio Regionale nel 2020 (era già stata consigliera regionale tra il 2013 e il 2014), capogruppo della Lega Calabria, nel 2021 viene nominata assessora alle Politiche Sociali nella giunta di Roberto Occhiuto. Carica che sceglie di mantenere, ricoprendola tuttora, dimettendosi nel marzo 2022 da senatrice. Candidatasi sempre con la Lega a palazzo Madama nel 2018, non era stata eletta. Nel 2021, tuttavia, era subentrata per surroga e poi aveva rinunciato, optando per l’incarico regionale. Adesso la nuova elezioni sempre con il Carroccio e sempre al Senato.