Sono quattro i candidati a sindaco e altrettante le liste per le comunali 2021 di Chiaravalle Centrale. Nel centro catanzarese proverà a tenere la fascia il sindaco uscente Mimmo Donato. A sfidarlo Vito Maida, avvocato e candidato con la lista Uniti per Unire. In corsa anche Giuseppe Antonio Rauti con la lista Chi.Ce Chiaravalle Attiva e Emanuela Neri con la lista Rigeneriamo.

Lista Ripensiamo Chiaravalle Insieme si può, Mimmo Donato Sindaco-

Gianfranco Corrado detto Petrolo

Giuseppe Antonio detto Pepè De Leo

Maria Isabella detta Isa De Masi

Lucia Liberata

Iuliano Fera

Maria Stefania Fera

Cesare Patrizio Pileggi detto “Pilè o Pilè”

Rosaria Giuseppina Rizzo detta Pina

Claudio Foti

Mario Franzè

Bruno Antonio Santoro detto Brunello

Marzia

Lista Uniti per unire, Vito Maida sindaco

Antonello Drosi

Concetta Cardamone

Fabio Fabiano

Giovanna Dominelli

Giovannina Tino

Loredana Corrado

Luciana Falvo

Marinella Rotiroti

Massimo Sestito

Nicola Chiefari

Roberto Giorgio

Vincenzo Manno

Lista Chi. Ce Chiaravalle Attiva, Rauti Sindaco

Domenico Basile

Vincenzo detto Enzo Cernivivo

Mario Corrado

Domenico detto Mimmo Daniele

Francesco Fossella

Salvatore Iozzo

Dario Macrì

Maria Antonietta detta Antonella Mandarino

Cinzia Perruccio

Alessia Squillace

Ylenia detta Ileniao O Ile o Principe Hauber

Luana Cortese

Lista Rigeneriamo, Emanuela Neri Sindaco

Mario Macrì

Stefano Fera

Antonella Cortese

Daniela Cirillo

Alessandro Catricalà

Nicola Sestito

Adele Taverna

Patrizia Rauti

Domenico Ancora