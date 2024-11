Il Movimento di Grillo avanti in gran parte dei collegi uninominali. Centrodestra al primo posto a Gioia Tauro e Vibo

Ore 4.15. Quando sono state scrutinati 177 sezioni su 2.416 il centrodestra tiene il 34,87%, il Movimento 5 stelle in testa con il 37,59%, centrosinistra 19,74%. Infine LeU 2,82%.

Ore 6.40. Scrutinate 916 sezioni su 2.416. Movimento Cinque Stelle ancora in testa con il 40,34%, seguito dal centrodestra al 33,58%. Dietro il centrosinistra con il 17,98%. Infine LeU 3,09.

Ore 9.30. Scrutinate 1765 sezioni. Avanti il M5s con il 41,91%, segue il centrodestra con il 32,87%, centrosinistra 17,56%, Liberi e Uguali 2,99%.

Trenta seggi complessivamente a disposizione per la Calabria. Di questi 20 alla Camera. La circoscrizione Calabria per la Camera è stata suddivisa in 8 collegi uninominali: 1) Tirreno cosentino; 2) Jonio cosentino; 3) Cosenza; 4) Catanzaro; 5) Crotone; 6) Vibo Valentia; 7) Gioia Tauro; 8) Reggio Calabria. I rimanenti 12 seggi verranno assegnati con il sistema proporzionale che prevede due collegi plurinominali ciascuno da sei seggi ciascuno. In quello denominato Calabria Nord troviamo Cosenza, Crotone, Corigliano Calabro e Castrovillari. In quello denominato Calabria Sud sono compresi Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria e Gioia Tauro.