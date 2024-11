Il presidente del Consiglio regionale sul futuro della compagine politica guidata da Oliverio: «Abbiamo una buona dose di fiducia»

Ed a commentare le prime proiezioni dei risultati – che danno per favorito il Movimento 5 stelle - da Reggio Calabria, Nicola Irto, presidente del Consiglio regionale. L’esponente politico parlando del Partito democratico ha evidenziato la difficoltà nel far comprendere ai cittadini quanto fatto a livello nazionale (passando dalla legge sul femminicidio, a quella di contrasto al caporalato per approdare ai Patti per il Sud). Irto ha rimarcato gli importanti investimenti per il Mezzogiorno e il bisogno di «rendere pienamente consapevoli i cittadini».

Sul futuro della compagine politica guidata da Mario Oliverio: «Continueremo la legislatura in Regione, abbiamo una buona dose di fiducia». In merito alle elezioni 2018, al presidente del Consiglio è stato chiesto quali scenari si apriranno per il partito dem: «Se i dati verranno confermati, il Pd dovrà cambiare pelle, impostazione logica non persone. Non possiamo – ha aggiunto – non rappresentare le diverse istanze della società, tornare al popolo, agli iscritti». Commenti e aggiornamenti nella maratona elettorale in onda su LaCTv, canale 19 (diretta Facebook).