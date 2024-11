Manca un mese all'appuntamento con le urne. Interessati più di 500mila elettori. Si terrà anche la consultazione per il taglio dei parlamentari. Tornano alla democrazia 7 municipi azzerati per infiltrazioni mafiose

Sono 75 in Calabria i comuni che saranno chiamati al voto nella tornata elettorale amministrativa del 20 e 21 settembre quando si terrà anche la consultazione referendaria per il taglio del numero di parlamentari.

Gli elettori calabresi interessati sono 511.639 distribuiti in 681 sezioni sparse per la regione. Oltre ai capoluoghi di provincia Reggio e Crotone, alle urne torneranno anche Castrovillari, San Giovanni in Fiore, Cirò Marina e Taurianova, centri con popolazione superiore alle 15 mila unità.

Per i comuni maggiori potrebbe rendersi necessario il ballottaggio, in programma eventualmente il 4 e 5 ottobre. Il maggior numero di enti che dovranno rinnovare le loro amministrazioni cittadine si trovano in provincia di Reggio Calabria (22), seguita dalla provincia di Cosenza con 19. Poi ci sono Catanzaro con 17, Vibo (12) e Crotone (5).

Dopo il commissariamento

Ritorno al voto per eleggere i nuovi organi democratici anche in diversi comuni le cui amministrazioni sono state sciolte e commissariate per infiltrazioni mafiose. Si tratta di Cirò Marina e Strongoli, in provincia di Crotone, Platì e Scilla, in provincia di Reggio Calabria, e Briatico, San Gregorio d'Ippona e Limbadi in provincia di Vibo Valentia.

Tutti i comuni al voto

Provincia di Cosenza

Campana - 1.962 abitanti

Castrovillari - 22.515 abitanti

Cerzeto - 1.328 abitanti

Cetraro - 10.260 abitanti

Dipignano - 4.440 abitanti

Grisolia - 2.310 abitanti

Orsomarso - 1.338 abitanti

Papasidero - 808 abitanti

Piane Crati - 1.414 abitanti

Pietrapaola - 1.173 abitanti

Roggiano Gravina - 7.228 abitanti

San Fili - 2.715 abitanti

San Giovanni in Fiore - 17.912 abitanti

San Lorenzo del Vallo - 3.465 abitanti

San Lucido - 5.940 abitanti

San Pietro in Guarano - 3.649 abitanti

Sant'Agata di Esaro - 1.990 abitanti

Scalea - 10.152 abitanti

Tortora - 5.997 abitanti

Provincia di Catanzaro

Amaroni - 1.885 abitanti

Andali – 795 abitanti

Belcastro - 1.400 abitanti

Carlopoli - 1.622 abitanti

Cenadi – 598 abitanti

Davoli - 5.407 abitanti

Girifalco - 6.120 abitanti

Gizzeria - 4.522 abitanti

Martirano Lombardo - 1.167 abitanti

Montauro - 1.583 abitanti

Montepaone - 4.681 abitanti

Palermiti - 1.275 abitanti

San Vito sullo Ionio - 1.830 abitanti

Sant'Andrea Apostolo dello Ionio - 2.072 abitanti

Satriano - 3.314 abitanti

Soverato - 8.841 abitanti

Taverna - 2.705 abitanti

Provincia Crotone

Cirò Marina (sciolto per mafia) - 15.051 abitanti

CROTONE - 58.881 abitanti

Cutro - 10.065 abitanti

Rocca di Neto - 5.594 abitanti

Santa Severina - 2.262 abitanti

Strongoli (sciolto per mafia) - 6.486 abitanti

Provincia di Vibo Valentia

Acquaro - 2.448 abitanti

Briatico (sciolto per mafia) - 3.983 abitanti

Cessaniti - 3.405 abitanti

Limbadi (sciolto per mafia) - 3.498 abitanti

Maierato - 2.198 abitanti

Monterosso Calabro - 1.796 abitanti

Ricadi - 4.750 abitanti

San Calogero - 4.460 abitanti

San Gregorio d'Ippona (sciolto per mafia) - 2.422 abitanti

Serra San Bruno - 6.850 abitanti

Spilinga - 1.470 abitanti

Zaccanopoli – 802 abitanti

Provincia di Reggio Calabria

Anoia - 2.246 abitanti

Bianco - 4.125 abitanti

Brancaleone - 3.624 abitanti

Bruzzano Zeffirio - 1.211 abitanti

Casignana – 773 abitanti

Cinquefrondi - 6.492 abitanti

Giffone - 1.946 abitanti

Maropati - 1.583 abitanti

Melito di Porto Salvo - 11.115 abitanti

Molochio - 2.643 abitanti

Montebello Jonico - 6.242 abitanti

Pazzano – 640 abitanti

Platì (sciolto per mafia) - 3.711 abitanti

Polistena - 10.742 abitanti

REGGIO CALABRIA - 180.817 abitanti

Roccaforte del Greco – 550 abitanti

Samo – 871 abitanti

San Lorenzo - 2.685 abitanti

San Roberto - 1.833 abitanti

Sant'Eufemia d'Aspromonte - 4.053 abitanti

Santo Stefano in Aspromonte - 1.247 abitanti

Scilla (sciolto per mafia) - 5.115 abitanti

Taurianova - 15.310 abitanti