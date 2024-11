«A Catanzaro, per le elezioni comunali del 12 giugno, Coraggio Italia non appoggia il candidato a sindaco Valerio Donato, non facendo parte dei gruppi civici che lo sostengono». Lo afferma, in una dichiarazione, il deputato Felice Maurizio D'Ettore, coordinatore del partito in Calabria.

«Anche la Direzione nazionale di Coraggio Italia - aggiunge D'Ettore - ha confermato che in Calabria, ove possibile, presenterà proprie liste anche col simbolo del partito. Nelle diverse realtà territoriali, ed in particolare nei comuni con più di 15 mila abitanti, la formazione delle liste è seguita direttamente da me, nella qualità di coordinatore regionale del partito, e da miei delegati appositamente nominati».

Alla nota di D'Ettore ne è seguita una di Luigi Brugnaro, presidente del partito. «Maurizio D'Ettore ha tutta la mia fiducia e quella di Coraggio Italia», scrive, «condividendo pienamente il contenuto della dichiarazione diramata dal coordinatore regionale della Calabria».

«In Calabria - aggiunge Brugnaro - ci affidiamo alla sua sensibilità e capacità politica per indicarci la strada e decidere assieme le alleanze per le prossime elezioni amministrative. Della nostra storia e delle nostre azioni decidiamo noi, in assoluta libertà, e rivendichiamo l'autonomia del nostro partito da chiunque altro. Proprio per questo, e in un'ottica di estrema chiarezza, ribadiamo con forza che non diamo a nessuno la delega di parlare a nome nostro o per conto di Coraggio Italia».

