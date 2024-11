VIDEO | Dieci punti, dieci principi per affrontare l e sfide amministrative all’insegna della legalità. È quanto richiede il sodalizio in vista delle comunali

Il presidio di Libera Corigliano Rossano intitolato a “Mario e Gianluca Congiusta” lancia un appello rivolto a tutti i candidati a sindaco, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio 2019. Dieci punti, un decalogo della buona amministrazione volto a sensibilizzare la politica ad Operare coerentemente e per il bene del territorio, dedicare l’attenzione della comunità anche alle fasce più deboli, lavorando per il bene comune con trasparenza, legalità e responsabilità.

«I 10 punti – scrive il referente del presidio di Corigliano-Rossano, Gennaro De Rosa - dei quali invitiamo i candidati a tener conto nei programmi elettorali, illustrando, durante la campagna elettorale, le modalità attraverso le quali darne applicazione». Ecco il decalogo di Liberache parte, ovviamente, dalla Legalità «rispettare i vincoli di legge che fissano un tetto massimo di spesa per la campagna elettorale»; Trasparenza «rendicontare pubblicamente le spese sostenute, permettendo di identificare la fonte delle risorse»; Attenzione e Prudenza «rifiutare qualsiasi forma di sostegno che condizioni la corretta azione amministrativa»; Responsabilità «rendere pubblici curricula, reddito e patrimonio, potenziali conflitti di interesse ed eventuali procedimenti giudiziari o condanne subite»; Rispetto e sobrietà «osservare un comportamento consono al ruolo pubblico e favorire la più ampia libertà di espressione»; Etica «promuovere l’adozione da parte dell’ente di un codice etico-comportamentale su modello della Carta di Avviso Pubblico. Impegnarsi, attraverso progetti, attività e incontri pubblici, per la crescita di una cultura etica di cittadinanza consapevole e responsabile e impegnarsi con particolare cura nei confronti delle giovani generazioni con periodici e costanti interventi nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile»; Contrasto alle mafie e alla corruzione «contrastare le organizzazioni mafiose e promuovere misure di prevenzione della corruzione mettendo in campo strumenti concreti di contrasto volti a dissuadere le organizzazioni criminali a infiltrare la vita economica, sociale e politica del nostro territorio»; Incoraggiamento e Sostegno «Supporto economico, attraverso esenzione del pagamento di tutti i tributi comunali, agli imprenditori che denunciano estorsione e usura»; No Azzardo «porre sotto strettissima attenzione il gioco d’azzardo, fenomeno che risulta strettamente connesso a forme diverse di criminalità, corruzione, evasione fiscale e allo sviluppo di stili di vita caratterizzati da dipendenza»; Welfare e Accoglienza «impegno nello sviluppare e accrescere i servizi sociali, educativi, culturali. Intenderli come risorsa qualitativa e non costo quantitativo. Sostegno a chi vive in condizioni di vulnerabilità favorendo accoglienza e integrazione dei migranti».

«Con il nostro appello – conclude Gennaro De Rosa - rinnoviamo l’invito ad un incontro pubblico su questi temi che riteniamo fondamentali – dichiara il Referente del presidio di Libera Corigliano Rossano, Gennaro De Rosa – per avviare un processo reale di cambiamento attraverso l’impegno di coloro che saranno gli amministratori della nuova città unica».