In corsa per la fascia tricolore Francesco Civitelli, Francesco De Cicco, Francesco Caruso, Franz Caruso, Bianca Rende, Valerio Formisani, Franco Picchieri e Fabio Gallo

È tempo di depositare liste e simboli per i candidati sindaci di Cosenza. Questa mattina infatti le coalizioni che concorrono per Palazzo dei Bruzi si sono presentate di buon mattino dinanzi alla commissione elettorale, presentando tutta la documentazione necessaria. Il primo ad arrivare è stato Francesco Civitelli che potrà contare su cinque liste, espressioni dei quartieri popolari della città dei bruzi. Poi sono giunti i coordinatori civici di Francesco De Cicco, altro candidato sindaco e assessore uscente della giunta Occhiuto. In questo caso le liste saranno sei e ci sarà anche Luigi Bevilacqua, esponente della comunità rom, che inizialmente aveva espresso la volontà di andare da solo.

Domani, invece, sono attese le liste e i simboli di Francesco Caruso, candidato sindaco del centrodestra, che verrà sostenuto anche da Marco Ambrogio. Quest’ultimo porterà in dote la sua lista, arrivando quindi a un totale di otto. Stesse tempistiche di consegna anche per Franz Caruso, candidato sindaco del centrosinistra. Le liste a sostegno dell’avvocato penalista dovrebbero essere almeno cinque. Poi ci saranno quelle di Bianca Rende, appoggiata sicuramente dal M5S e Tesoro Calabria di Carlo Tansi. Infine, Valerio Formisani (sinistra radicale), Franco Pichierri (Noi con l’Italia), vicino all’area di centrodestra, e Fabio Gallo, candidato sindaco con la lista “Movimento Sturziano Noi”.