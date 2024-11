RISULTATI IN DIRETTA | Si voterà il prossimo 9 giugno per decidere il candidato a sindaco tra i due

Per la corsa alla fascia tricolore, a Gioia Tauro, i candidati erano in totale cinque. Con oltre 15mila abitanti, la cittadina del Reggino il ballottaggio sarà tra Aldo Alessio (sostenuto da due liste La Città Futura e da Avanti Tutta) e Raffaele D'agostino (in precedenza vicesindaco e consigliere comunale e provinciale sostenuto da Gioia Tauro Ci Lega e l’Udc). Il primo si attesta al 44,71%, il secondo al 24,53%.

Gli altri protagonisti della competizione elettorale erano l’operatore turistico Lino Cangemi appoggiato dalle liste InNovaGioia e Siamo Gioia. Quindi Raffele D’Agostino,; Nicola Zagarella più volte già candidato a sindaco, assessore e consigliere comunale con la lista Città Vivibile e infine “l’outisder filosofo” Diego Fusaro. Ecco risultati delle elezioni a Gioia Tauro.