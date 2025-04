Durante l’incontro spazio alle sfide per il futuro: dalle opportunità da offrire ai giovani alle iniziative da intraprendere per rendere la città più attrattiva

Si è svolto «con grande partecipazione» l'incontro organizzato dal comitato civico per il programma del candidato sindaco Graziano Di Natale, un evento che ha visto la presenza di cittadini, giovani e professionisti «pronti – si legge in una nota – a contribuire attivamente al futuro della nostra comunità».

«Durante l'incontro, sono stati discussi temi di grande rilevanza per lo sviluppo e il benessere di Paola, con un focus particolare sulle opportunità per i giovani e le iniziative da intraprendere per rendere la nostra città un luogo sempre più vivibile e attrattivo – prosegue la nota –. Il candidato Graziano Di Natale ha presentato la sua visione per il futuro, sottolineando l'importanza della collaborazione tra tutte le componenti della società».

«Un momento speciale – continua – è stato dedicato alla presenza del generale Marco Grazioli, il quale ha condiviso la sua esperienza e i suoi suggerimenti su come affrontare le sfide attuali e future. La sua testimonianza ha ispirato tutti i presenti, contribuendo a creare un clima di entusiasmo e motivazione».

«Il comitato civico – conclude la nota – continua a lavorare con passione e impegno, invitando tutti a partecipare attivamente nella costruzione di un programma che risponda alle esigenze dei cittadini e che possa portare Paola verso un futuro luminoso».