Il leader della Lega Nord Matteo Salvini ha dichiarato di essere pronto a candidarsi a Platì, il comune del reggino senza liste e candidati

“Ho appreso tardi di quel comune calabrese, Platì, dove non s' è votato, dove nessuno presenta la lista per paura della mafia locale. Se l' avessi saputo, ci avrei messo la faccia”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Nord Matteo Salvini che, dopo il buon risultato ottenuto alle regionali si è detto pronto a scendere in campo anche in Calabria.

In un intervista rilasciata a Repubblica, Salvini si dice “convinto che le nostre idee possono conquistare il sud”. Poi continua al “Sud come al Nord abbiamo presentato candidati puliti con certificati di tutto e di più”.