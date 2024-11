Il Movimento sociale pronto ad appoggiare la candidatura (non ancora ufficializzata) di Angela Marcianò. Lo rende noto il partito in una nota in cui informa che «si è riunita la segreteria provinciale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore e alla presenza dei dirigenti provinciali e cittadini del movimento si è discusso delle imminenti elezioni comunali e dello squallido teatrino che mai come quest'anno sta caratterizzando la rovente estate della politica reggina».

«Della dottoressa Marcianò - prosegue la nota - abbiamo infatti potuto conoscere e apprezzare le qualità umane e professionali nel periodo in cui ha svolto il ruolo di assessore: in una città in cui il mercato delle vacche è in atto già da mesi con incarichi e prebende che risuonano di mancetta elettorale. Siamo pronti – rimarcano - a far parte di uno schieramento trasversale, poco ci importano le ideologie in questo caso, in cui la legalità ed il ritorno alla normalità siano i cardini dell'azione della futura amministrazione. Reggio Calabria ha oggi una grande opportunità: quella di liberarsi a settembre della peggiore partitocrazia di entrambi gli schieramenti, di essere finalmente libera da giochi di poltrone, da amici del calcetto, da teste di pezza all'uopo occorrenti per assessorati chiave e schierare finalmente una donna simbolo di legalità che ha saputo scacciare dal palazzo, nonostante le pressioni ricevute e le angherie subite chi, dopo le elezioni comunali del 2014, veniva a chiedere conto del proprio appoggio elettorale».

