Prevista per domani mattina una conferenza stampa in cui il candidato di centrodestra farà un «annuncio alla città» in vista del ballottaggio che lo vedrà scontrarsi con il sindaco uscente Falcomatà

Nella mattinata di domani, alle ore 10.30, si terrà una conferenza stampa presso la segreteria politica di Antonino Minicuci. Il candidato a sindaco di Reggio Calabria per la coalizione di centrodestra farà un annuncio alla città in vista del turno elettorale di ballottaggio in programma per i prossimi 4 e 5 ottobre.

«Mancano pochi giorni ad un voto che è fondamentale per Reggio Calabria. Siamo davanti ad un bivio – afferma Minicuci – la città rischia di sprofondare definitivamente dopo sei anni di malgoverno. Ogni reggino deve essere consapevole dell’importanza del momento che sta attraversando, di quanto sia doveroso oggi più che mai recarsi alle urne. Un famoso detto recita ‘Errare è umano, ma perseverare è diabolico’. Non si può dare una nuova occasione a chi ha compiuto soltanto disastri, il ‘secondo tempo’ sarebbe letale per la nostra città».

«Ma io sono sicuro e fiducioso che non sarà cosi - continua il candidato -. Ritengo doveroso far presente e sottolineare che quasi il 65% dei cittadini si è già espresso in modo inequivocabile al primo turno, dicendo chiaramente no ad una continuità amministrativa. È un dato oggettivo e inequivocabile, il più chiaro dei messaggi al sindaco uscente. Praticamente due terzi dei cittadini che si sono recati alle urne hanno detto ‘basta’ a Falcomatà e hanno scelto per la discontinuità. Noi siamo i portavoce di questa insoddisfazione, siamo gli ambasciatori di chi vuole cambiare rotta e far voltare pagina a Reggio Calabria. Domani, attraverso la conferenza stampa, spiegheremo come abbiamo intenzione di farlo».