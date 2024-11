A depositare i propri elenchi i Cinque Stelle, il Partito Comunista italiano e diverse formazioni civiche. Attesa per Falcomatà e Minicuci

Presentate stamane, a Palazzo San Giorgio, le prime liste per le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre a Reggio Calabria. Al momento ci sono cinque candidati a sindaco e 149 a consigliere comunale.

Le liste già presentate

Il primo a depositare i propri elenchi è stato Saverio Pazzano sostenuto da due liste d'area sinistra radicale: "La Strada" e "Riabitare Reggio". Pazzano, inoltre, è sostenuto dai movimenti nazionali "DemA" e "Possibile" che però non hanno liste proprie. Presentata anche la lista del Movimento Cinque Stelle guidata dal candidato a sindaco Fabio Foti, quella denominata "Klaus Davi per Reggio", che sostiene la candidatura a sindaco del massmediologo italo-svizzero "Miti-Unione del sud" che appoggia la candidatura di Fabio Putortì. Confermata anche in questa tornata elettorale la candidatura a sindaco di Pino Siclari, sostenuto dal Partito Comunista dei Lavoratori di cui è coordinatore meridionale.

Attesa per gli altri candidati

Entro le 12 di domani presenteranno le liste gli altri candidati. Primo fra tutti il sindaco uscente del Pd Giuseppe Falcomatà che, probabilmente, sarà sostenuto da 6 liste civiche e altrettante di partito. Mancano all'appello ancora Marialaura Tortorella, che sarà appoggiata da una lista civica, l'ex assessore comunale Angela Marcianò, sostenuta forse da tre liste civiche e dal Movimento Sociale italiano, e il candidato di centrodestra Antonino Minicuci scelto dalla Lega e appoggiato da Forza Italia e Fratelli d'Italia. Anche lui, principale sfidante di Falcomatà, dovrebbe essere sostenuto da una decina di liste.