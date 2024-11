Dopo le parole di Matteo Salvini in diretta facebook arriva la decisione ufficiale per il candidato sindaco di Reggio per il centrodestra. Sarà Antonino Minicuci, già diretto generale della Città Metropolitana e segretario comunale a Genova. Il sindaco che esporterà il modello della città ligure anche in riva allo Stretto per come spiegato da Salvini che vede il ponte sullo Stretto come opera strategica.

La comunicazione ufficiale arriva con una nota della segreteria regionale del Carroccio.

«Facendo seguito agli accordi nazionali tra i partiti della coalizione di centrodestra, la Lega Calabria per Salvini Premier ha indicato il dr. Antonino Minicuci per la candidatura a Sindaco per la città di Reggio Calabria. Dopo ampia ed approfondita riflessione, siamo giunti alla conclusione che Antonino Minicuci rappresenti per Reggio Calabria una sicurezza in termini di capacità e competenza, doti indispensabili per risollevare una città piegata dalla dabbenaggine politica e dal disinteresse morale che hanno messo la città economicamente in ginocchio».