Folla di pretendenti per la carica di primo cittadino. Sono già in sette pronti a sfidarsi per guidare l'amministrazione comunale del Campagnano

All’ampio parterre di aspiranti sindaci del comune di Rende, si aggiunge Luigi Cosentini, noto soprattutto per la sua attività di promozione del calcio giovanile. Alla guida dell’AS Azzurra ha consentito a moltissimi talenti in erba di spiccare il volo. Cosentini, particolarmente critico nei confronti dell’attuale amministrazione guidata da Marcello Manna, ribattezzato sindaco del nulla, ha annunciato la sua candidatura con un post sui social. Avrebbe già pronta una lista di estrazione civica.

Una folla di pretendenti

La candidatura di Luigi Cosentini si aggiunge a quella già annunciata di Sergio Tursi Prato, sostenuto dal movimento di Giuseppe Graziano Il Coraggio di Cambiare e da Gente Onesta e che può già contare su tre liste. Ci sono poi due ritorni di fiamma: quelli di Amerigo Castiglione e Mimmo Talarico, entrambi sconfitti da Umberto Bernaudo nel 2006. Castiglione poi si era ricandidato contro Vittorio Cavalcanti, anche nelle successive elezioni del 2011 a capo della coalizione La Primavera di Rende.

Il grande ritorno di Sandro Principe?

Lo storico esponente socialista ci sta pensando a scendere in campo in prima persona. Ed ha aperto un canale privilegiato di dialogo con Antonio Gentile e Gianfranco Ponzio per costituire con loro un’asse d’acciaio dopo la fuoriuscita dall’attuale maggioranza del gruppo di Rcd, riproposizione in salsa locale del Nuovo Centro Destra, da tempo confluito nell'alfaniana e più moderata Alternativa Popolare. Principe scioglierà le riserve nel momento in cui raggiungerà la consapevolezza di poter centrare l’obiettivo. Tenendo presente anche la vicenda giudiziaria dell’ex sottosegretario, sotto processo a Catanzaro nell’ambito del cosiddetto Sistema Rende, per i reati di corruzione in atti amministrativi e concorso esterno in associazione mafiosa.

Le ambizioni del sindaco uscente

Naturalmente sarà della partita anche Marcello Manna. Nello svolgimento del suo mandato, la sua maggioranza politica si è più volte modificata, arrivando ad accogliere persino Pasquale Verre e Andrea Cuzzocrea, a loro volta candidati alla carica di primo cittadino e sconfitti proprio da Manna nel 2014. Ci sarà poi un candidato del Movimento Cinquestelle: dovrebbe toccare ancora a Domenico Miceli.