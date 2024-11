A Rende sarà ballottaggio tra il sindaco uscente Marcello Manna che ottiene il 31,46% delle preferenze e l'ex primo cittadino Sandro Principe che rimedia un 26,48%.

Nella città del Campagnano erano nove i candidati per la fascia tricolore a Rende. La competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale vedeva appunto impegnati oltre al sindaco uscente Marcello Manna e Sandro Principe anche l’avvocato Sergio Scalfari, Domenico Miceli, alla guida del Movimento 5 stelle, Sergio Tursi Prato, Massimiliano De Rose con la coalizione “Open politica aperta” e Mimmo Talarico sostenuto da una coalizione di sei liste civiche. Infine Eleonora Cafiero con il Movimento Noi Rete Umana, movimento cattolico di Rende e Francesco Tenuta per il Partito Socialista. L’affluenza nella città del Campagnano, si è attestata al 70,84% cento.