La Lega scende in campo per le amministrative di Rende con una compagine di 16 candidati e con candidato a sindaco, l'avvocato 54enne Sergio Scalfari. In lista non c'è Antonello Elia, in rotta di collisione con il partito e arruolato nella coalizione di Marcello Manna. «Concorriamo - si legge in un comunicato - senza apparentamenti e da soli , con un programma caratterizzato da elementi innovativi e concreti per dare risposte fattive alle criticità, forte degli ideali di trasparenza e legalità, mirando alla qualità morale dei candidati».

I candidati

Alessandro Alberti

Andrea Annesi

Raffaele Aquino

Raffaele Domestico

Marsio Frascino

Tommaso Grazioso

Selene Mastrangelo

Fiorella Modaffari

Franco Paldino

Adriano Parise

Valentina Perna

Alessia Porco

Andrea Rusciani

Luisa Serravalle

Mariangela Smeriglio

Antonio Vilardi