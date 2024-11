Dopo il passo indietro di Francesco Turco, arriva l'investitura ufficiale per Domenico Miceli. Sarà lui, consigliere comunale uscente, già candidato nel 2014, a correre per la carica di sindaco di Rende sotto il simbolo del Movimento Cinquestelle. La lista, sottoposta alla valutazione del partito, ha ricevuto il via libera e già oggi, 26 aprile, sarà depositata in comune.