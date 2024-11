Quando ha annunciato la sua candidatura a sindaco di San Giovanni in Fiore, in molti pensavano che si sarebbe ritirato a pochi giorni dalla consegna delle liste. Invece Pietro Silletta sarà ai nastri di partenza della competizione elettorale, con due simboli. È un novizio della politica, anche se per il suo ruolo dirigenziale all'interno dell'Anas, i rapporti con le istituzioni sono da trent'anni il suo pane quotidiano.

Ecco i candidati

Due i simboli della coalizione che ne sostiene la corsa.

Rinascita Florense

Ambrosio Rosa, Angotti Rossana, Angotti Teresa, De Marco Valentina, Foglia Teresa, Fragale Pietro, Gentile Roberta, Greco Sergio, Madia Giancarla, Marano Andrea, Marra Giuseppe, Mauro Edda, Nicoletti Antonio, Perri Michele, Picarelli Antonietta, Straface Teresa.

Guardiamo al Futuro

Cannizzaro Teresa, Conte Giuseppe, Curia Giovanni, De Luca Carolina, Gallo Fausto, Liberato Marco, Marra Giuseppe, Meluso Giuseppe, Minnelli Fiorenzo, Perdicchio Doriana, Romano Vittoria, Secreti Antonio, Secreti Valentina, Spinelli Lucia, Talarico Giuseppe.

