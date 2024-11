È Rosaria Succurro la candidata a sindaco di San Giovanni in Fiore per il centrodestra. La candidatura è stata presentata oggi. Gianluca Gallo, coordinatore provinciale di Fi e assessore regionale all'Agricoltura, Fausto Orsomarso vice coordinatore regionale di FdI e assessore regionale al Lavoro, Francesco Talarico, segretario regionale dell'UdC e assessore regionale al Bilancio, Pierluigi Caputo e Antonio De Caprio in qualità di consiglieri regionali e vice coordinatori di FI e Luigi Liranci coordinatore Provinciale di Fdi, hanno ufficializzato l'avvio della campagna elettorale a favore dell'attuale assessore al Turismo del Comune di Cosenza. "San Giovanni in Fiore - ha detto la candidata a sindaco - ha bisogno di recuperare il tempo perduto in tanti ambiti, e solo una squadra ricca di competenze e professionalità può riuscire a perseguire l'obiettivo di rinascita della nostra città, con un programma che si svilupperà in varie fasi, a breve, a medio e a lungo termine". Rosaria Succurro punta su scelte strategiche che guideranno l'azione di sviluppo e di crescita economica, e quindi occupazionale, della sua amministrazione. Tra queste vi sono il rilancio della zona turistica di Lorica, il Centro Storico con l'Abazia Florense, l'istituzione di una scuola e di un museo dell'arte orafa e della tessitura dei tappeti, la riapertura della Scuola di Alta Formazione "Florens", e una nuova immagine della città attraverso il "brand" Gioacchino da Fiore.