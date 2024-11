«La lista "Rinascimento Verbicarese" chiederà il riconteggio dei voti alla prefettura per sospette irregolarità e gestione del voto. Presenterà un esposto alla procura per sospetto "voto di scambio" tra sindaco uscente ed altri componenti della sua lista». E' il contenuto di un breve comunicato diramato dalla lista capeggiata da Felice Spingola, che in passato ha già ricoperto il ruolo di primo cittadino a Verbicaro per ben 5 volte.

In questo momento ai seggi c'è caos e il conteggio delle schede risulta bloccato proprio per l'intervento delle forze dell'ordine richiesto da Spingola. Quando mancavano pochi voti alla fine delle operazioni, che regalerebbe la vittoria al sindaco uscente Francesco Silvestri, Spingola ha suscitato la questione che promette di infiammare la politica verbicarese delle prossime ore.

A scrutinio ancora in corso, Spingola risulta staccato da Silvestri di una manciata di voti. La terza lista, guidata da Arturo Riccetti, risulta nettamente in affanno.

Seguono aggiornamenti.

