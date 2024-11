Si delinea in larga misura la composizione del nuovo consiglio comunale di Vibo Valentia in seguito alle consultazioni di domenica 26 maggio. In base al calcolo dei seggi spettanti alle diverse liste in campo e ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati, il quadro si è andato componendo assegnando 20 seggi alla coalizione vincente guidata dal neo primo cittadino Maria Limardo (più quello del sindaco), 8 alla coalizione Nuove prospettive di Stefano Luciano, più quello spettante al capolista, uno alla lista del Movimento cinque stelle, più quello appannaggio del candidato sindaco Domenico Santoro. Nessun seggio alla lista Fare capitanata da Francesco Belsito. Il dato è però ancora parziale, mancando all’appello una sezione, la n. 9 situata a Piscopio. Sezione che potrebbe determinare il destino di alcuni candidati attualmente impegnati nei testa a testa all’ultimo voto.







Per ciò che attiene la ripartizione dei seggi per lista, a fare la parte del leone nel centrodestra è la lista di Forza Italia messa in piedi dal senatore Giuseppe Mangialavori che allo stato porta in Consiglio Zelia Fusino (277), Rino Putrino (272), Agostino Naso (270), Maria Corrado (269), Giuseppe Muratore (250 voti), Giusy Colloca (247). A seguire la lista Città Futura che elegge, allo stato, Gerlando Termini (298), Danilo Tucci (294), Stefania Ursida (289), Antonino Roschetti(247), Antonella Massaria (228). Per Vibo con Vibo (Udc): Nico Console (267) e Elisa Fatelli (170). Forza Porto Santa Venere: Lorenzo Lombardo (219), Giuseppe Calabria(217). Per la lista Rinasci Vibo primi eletti Raffaele Iorfida (283), Anthony Lo Bianco(243). Con Fratelli d'Italia è Antonio Schiavello (314) il più votato, segue Valentina Pugliese (216). Con Vibo Valentia da vivere rientra in Consiglio l'ex assessore Lorenza Scrugli (200).

Coalizione centrodestra per Maria Limardo

Coalizione nuove prospettive con Stefano Luciano

Movimento 5 stelle e Fare

