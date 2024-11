Correrà con una sola lista alle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio a Vibo, come preannunciato, il candidato sindaco Francesco Belsito sostenuto dal movimento politico Fare, fondato dall’ex sindaco di Verona Flavio Tosi, peraltro giunto in città nelle scorse settimane per dare il suo imprimatur all’imprenditore vibonese, vero outsider nella corsa a Palazzo Luigi Razza. Ventitrè i nomi nella lista Fare! Belsito sindaco che si cimenteranno nell’impresa.

Fare! Belsito Sindaco

Alviano Giuseppe (’53) Annunziata Filomena (’52) Barillà Giovanni (’88) Calfapietra (’71) Cannata Giuseppina (’80) Carrà Antonio (’69) Carrera Angelo Raffaele (’89) Franzè Rosario (’64) Gentile Ivan (’75) Grandizio Antonio (’94) Impeduglia Giovanni (’69) La Grotteria Rocco (’47) Lo Riggio Emilio (’88) Massara Adele (’87) Messina Fortunato (’81) Palermo Emanuele (’98) Pisani Raffaella (’88) Primavera Tiziana (’59) Pungitore Giuseppina (’91) Roccisano Chiara (’80) Sciuto Carmelina (’72) Staropoli Carlo (’76) Topia Francesco (’69)

LEGGI ANCHE:

Elezioni a Vibo, ecco le liste che sosterranno Maria Limardo

Elezioni a Vibo, ecco i candidati nella lista a sostegno di Santoro (M5s)