È “Vibo prima di tutto”, messa in piedi dall’imprenditore vibonese Enzo Mirabello con il contributo sostanziale degli ex consiglieri del gruppo Progressisti per Vibo, la prima lista presentata a sostegno della candidatura a sindaco dell’ex presidente del consiglio comunale Stefano Luciano. La formazione è stata depositata agli atti del Comune questa mattina proprio dal consigliere comunale uscente Maria Fiorillo. Oltre a lei in lista trovano posto altri due ex esponenti dell’ultima opposizione nell’assise cittadina: Rosario Tomaino e Loredana Pilegi, vicini ad Antonio Lo Schiavo, leader dei Progressisti per Vibo.

Vibo prima di tutto

1. Fiorillo Maria (classe ’85)

2. Aceto Giovanni (’77)

3. Tomaino Rosario (’86)

4. Baldo Chiara (’95)

5. Pilegi Loredana Patrizia Caterina (’60)

6. Mamone Nicola (detto Nicolino) (’77)

7. Mazzotta Maurizio (’72)

8. Baldo Sandro (’69)

9. Bartone Evaristo (’65)

10. Candela Carmelo (’94)

11. Condoleo Domenico (’86)

12. Conidi Giovanni (’61)

13. De Marco Fausto (’72)

14. Ferraro Loredana (’96)

15. Fortuna Maria Antonella (’76)

16. Gramendola Morena (’87)

17. Gramendola Rosario (’67)

18. Guastalegname Annalisa (’90)

19. Impellizzeri Luciana (‘66)

20. Mercadante Pasquale Michele (’51)

21. Mille Maria (’77)

22. Mirabello Stefano (’59)

23. Mirenzio Nicola (’98)

24. Morabito Emanuela /’79)

25. Rubino Alessandro (‘98)

26. Santaguida Annalisa (’82)

Lungo e travagliato il percorso che ha portato il Partito democraticovibonese a sostegno della candidatura a sindaco di Stefano Luciano. Ecco i nomi

Pd

1. Altamore Filomena

2. Arena Azzurra

3. Arena Laura

4. Cacciatore Francesca

5. Callipo Michela

6. Castellano Simona

7. Casuscelli Grazioso

8. Ceriello Immacolata

9. Chiaromonte Francesco

10. Ciardulli Vincenzo

11. Cimmino Michele

12. Colacchio Salvatore Saverio

13. Colelli Francesco (detto Ciccio)

14. De Luca Caterina (detta Ketty)

15. Farfaglia Pietro

16. Felline Francesco Antonio junior

17. Fiamingo Maria Teresa

18. Galati Antonio

19. Gerace Domenico

20. Iannello Antonio

21. Lagadari Domenico

22. Mandarano Teresa

23. Manno Girolama

24. Marasco Gernando

25. Miceli Marco

26. Nocera Sonia

27. Papalia Giuseppe

28. Profiti Maria Consiglia Raffaella

29. Rito Domenico

30. Ruffa Daniele

31. Soriano Stefano

32. Tassone Giovanni (detto Gianni)

Sono ventidue i candidati della lista “Legati al territorio” messa in piedi da Mino De Pinto, storico esponente della Lega di Vibo Marina.

Legati al territorio

1. Cosimo De Pinto (detto Mino) (’69)

2. Raffaele Lico (’57)

3. Pietro Orlando (’87)

4. Andrea Adduci (’83)

5. Giuseppe Alicontri (’76)

6. Maria Teresa Amato (’91)

7. Ilenia Biondino (’90)

8. Francesco Calzone (’80)

9. Teresa Maria Condoluci (’75)

10. Ilaria Ferla (’00)

11. Immacolata Gambardella (’62)

12. Francesco Germanò (’78)

13. Pietro Ichino (’70)

14. Fiorella Longone (’86)

15. Luciano Lorenzo Ambrogio Nania (’63)

16. Maurizio Marcellino (’72)

17. Cosimo Monteleone (’77)

18. Angela Pagano (’79)

19. Giovanna Parise (’85)

20. Mariagrazia Perfetto (’86)

21. Giuseppe Piacente (’72)

22. Francesco Santilli (’69)

È la “lista del sindaco”. Quella sulla quale l’aspirante primo cittadinoStefano Luciano conta di concentrare i maggiori consensi e di ottenere i migliori risultati nella corsa a Palazzo Luigi Razza.

Vibo Unica

1. Giuseppe Policaro

2. Claudia Gioia

3. Alfredo Antonio Lo Bianco

4. Samantha Mercadante

5. Angelo Palamara

6. Laura Pugliese

7. Giuseppe Russo

8. Marina Bisogni

9. Fernanda Maria Brasca

10. Raffaella Cannatelli

11. Ilaria Cosentino

12. Isabella Francesca D'Alì

13. Rocco Deodato

14. Rosita Greco

15. Maria Ierace

16. Salvatore La Gamba

17. Concettina La Rocca

18. Emanuel Mangone

19. Claudia Mirabito

20. Foca Monteleone

21. Giuseppe Natale

22. Filippo Paolì

23. Mariarosaria Paolillo

24. Roberta Papalia

25. Rosaria Pignataro

26. Michele Salvatore Piperno

27. Isabella Pontoriero

28. Andrea Giovanni Runco

29. Marco Sdringola

30. Francesco Suriano

31. Francesca Tavella

32. Giuseppe Ventrice

Concretezza

1. Barone Clara

2. Basile Maddalena

3. Bretti Vito Massimo

4. Bulzomì Maria Teresa

5. Comito Pietro

6. Finelli Luciano

7. Giurato Maria

8. Giuseppe Greco

9. Rosario Iellamo

10. Concetta Iulio

11. Rosario Lopreiato

12. Caterina Macrì

13. Nicola Marcello

14. Basilio Marturano

15. Stefania Mazzeo

16. Eva Mero

17. Giuseppe Morelli

18. Dario Palmieri

19. Eugenio Penna

20. Eleonora Pintimalli

21. Leandra Polito

22. Francesca Scannadinari

23. Antonio Silipo

24. Silvio Tavella

25. Debora Tonietti

26. Paolo Vasapollo

Avanti con Vibo

1. Rocco Ruffa

2. Giovanni Maria Lebrino detto Gianmaria

3. Ilaria Russo

4. Paola Siciliano

5. Andrea Aracri

6. Angela Crisafulli

7. Umberto Antonio Arlaid

8. Daniele Armellino

9. Giuseppe Battaglia

10. Tiziana Bottari

11. Valerio Camillò

12. Michela Carlino

13. Domenico Tomaselli

14. Antonio Schiavone

15. Armando Gazzerro

16. Angelina Grillo

17. Domenico Lo Bianco

18. Luis Humberto Lopreiato

19. Valentina Mazzitelli

20. Francesco Pileggi

21. Sabatino Savaglio

22. Rosa D'Abronzo

