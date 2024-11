Il confronto tra i candidati a sindaco di Montalto Uffugo, centro di 22mila abitanti alle porte dell’area urbana di Cosenza, organizzato dal network Diemmecom con le testate giornalistiche LaC News 24 e Cosenza Channel. In diretta streaming sui nostri canali social e moderato dal giornalista Antonio Clausi. A rispondere ai quesiti riguardanti i loro programmi elettorali sono Biagio Faragalli ed Emilio Viafora. Mauro D’Acri, invece, ancora non ha manifestato l’intenzione di partecipare.

Oltre alle domande formulate dal moderatore, toccherà ai rappresentanti delle segreterie provinciali dei sindacati confederati Cgil, Cisl e Uil porne una a testa su tematiche di natura economica e occupazionale. Montalto Uffugo è infatti un centro strategico di grande rilevanza, dotato di una vasta area industriale e snodo infrastrutturale di primo ordine per ciò che riguarda i collegamenti su ferro e gomma. Ad introdurre il faccia a faccia tra gli aspiranti primi cittadini, il sindaco uscente Pietro Caracciolo.

La campagna elettorale, che culminerà con il voto dell’8 e 9 giugno, ha vissuto un mese di montagne russe. Toni accesi in alcuni comizi, più morigerati in altri. Mauro D’Acri è stato il primo a scendere in campo e a presentare le sue liste. È riuscito a catalizzare su di sé la convergenza di aree appartenenti ad ogni schieramento politico. Tra i suoi candidati consiglieri, infatti, compaiono volti e nomi legati indistintamente a Fratelli d’Italia, al Partito Democratico, a Forza Italia e ad Azione.

Discorso molto simile per Biagio Faragalli, che però ha ricevuto la benedizione del governatore Roberto Occhiuto, dell’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo e del vicepresidente del consiglio regionale Pierluigi Caputo. Emiio Viafora è già stato sindaco ad inizio anni ’80 per conto del Partito Comunista Italiano ed ha il pieno supporto del movimento politico Morfeo, che da tempo opera attivamente sul territorio. Montalto Uffugo è uno dei quattro comuni calabresi al voto con più di 15mila abitanti. Va tenuta in conto, pertanto, l’eventualità del ballottaggio il 23 e 24 giugno. Gli altri centri interessati da un secondo turno sono Vibo Valentia e Gioia Tauro. Non Corigliano Rossano, in quanto sullo Ionio sono soltanto due i candidati a sindaco.