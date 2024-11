Il Consiglio dei Ministri ha indicato le date della tornata elettorale del 2022. Ballottaggi previsti il 26 giugno. In Calabria al voto 75 comuni, tra cui il capoluogo di regione Catanzaro ( ASCOLTA L'AUDIO )

Si svolgeranno a metà giugno le elezioni amministrative di questo 2022 che coinvolgeranno quasi mille comuni italiani. Il Consiglio dei ministri ha infatti indicato le date delle elezioni amministrative che si sostanzieranno in un election day: il 12 giugno per il primo turno e i referendum, il 26 giugno per il turno di ballottaggio, ove previsto. L’indiscrezione – manca ancora l’ufficialità – arriva da un cinguettio su twitter di Stefano Ceccanti (Pd) e lo confermano fonti ministeriali.

L’indicazione ufficiale da parte del ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, non tarderà comunque ad arrivare, visto che le date, attese in molti comuni, già alle prese con la definizioni di alleanze e liste, devono essere formalizzate almeno due mesi prima lo svolgimento della competizione elettorale per permettere il corretto svolgimento di tutte le operazioni.

I comuni chiamati al voto sono 982, di cui 758 in regioni a Statuto ordinario e 224 appartenenti a regioni a Statuto speciale. Di questi 26 sono capoluoghi di provincia e soltanto 4 capoluoghi di regione (come nel caso di Catanzaro). Sono 143 invece i comuni superiori a quindicimila abitanti (con eventuale ballottaggio due settimane dopo) e 839 quelli con popolazione inferiore.

Al voto in Calabria

Nella nostra Regione sono 75 i Comuni che eleggeranno un nuovo sindaco e rinnoveranno il Consiglio Comunale. Così suddivise:

Provincia di Catanzaro (15 comuni)

Botricello (4.906)

Caraffa di Catanzaro (1.960)

CATANZARO (89.364)

Centrache (415)

Cerva (1.269)

Isca sullo Ionio (1.614)

Magisano (1.272)

Maida (4.457)

Olivadi (587)

Petrizzi (1.167)

Platania (2.232)

San Pietro Apostolo (1.778)

Sersale (4.767)

Settingiano (2.955)

Soverato (8.841)

Provincia di Cosenza (24 comuni)

Acri (21.458)

Amantea (13.754)

Belsito (958)

Belvedere Marittimo (9.120)

Carolei (3.462)

Carpanzano (300)

Castroregio (345)

Cellara (511)

Fagnano Castello (3.949)

Longobucco (3.479)

Lungro (2.517)

Luzzi (9.568)

Marzi (996)

Mormanno (3.264)

Panettieri (345)

Paola (16.416)

Pietrapaola (1.173)

Plataci (830)

Praia a Mare (6.496)

San Lucido (5.940)

San Sosti (2.200)

San Vincenzo La Costa (2.158)

Saracena (3.964)

Trebisacce (8.734)

Provincia di Crotone (2 comuni)

Cirò (3.125)

Roccabernarda (3.467)

Città Metropolitana di Reggio Calabria (22 comuni)

Antonimina (1.361)

Bagnara Calabra (10.622)

Bovalino (8.814)

Calanna (979)

Campo Calabro (4.410)

Caraffa del Bianco (532)

Caulonia (7.060)

Ciminà (595)

Grotteria (3.274)

Laganadi (412)

Motta San Giovanni (6.122)

Palmi (18.721)

Placanica (1.250)

Portigliola (1.205)

San Ferdinando (4.299)

San Lorenzo (2.685)

San Procopio (539)

Staiti (279)

Terranova Sappo Minulio (549)

Varapodio (2.223)

Villa San Giovanni (13.395)

Provincia di Vibo Valentia (12 comuni)

Arena (1.532)

Capistrano (1.097)

Fabrizia (2.373)

Filogaso (1.439)

Francavilla Angitola (1.976)

Ionadi (3.822)

Pizzo (8.885)

San Costantino Calabro (2.238)

San Nicola da Crissa (1.416)

Spadola (858)

Stefanaconi (2.526)

Vazzano (1.106)