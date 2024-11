Questa sera, mercoledì 22 maggio 2019, alle 23.30, nuovo talk elettorale a Pubblica Piazza, in onda su LaC TV canale 19 del digitale terrestre. A rispondere alle domande del direttore di lacnews24.it, Pasquale Motta, Anna Pittelli della direzione nazionale del Pd e Gianluca Gallo consigliere regionale - capogruppo Cdl in Consiglio regionale e segretario provinciale di FI Cosenza. La puntata sarà replicata alle 12:00 di giovedì 23 maggio 2019 sempre sul canale 19 di laC TV. Il confronto televisivo potrà essere seguito in diretta streaming sul sito lactv.it e sul sito lacnews24.it