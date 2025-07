Il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tar Calabria che aveva annullato la proclamazione degli eletti e ordinato il rinnovo delle elezioni nella sezione numero 2 del Comune di Carfizzi.

Il Tar di Catanzaro, in seguito ad un ricorso presentato dalla candidata sindaco sconfitta, Giovanni Macrì, aveva annullato le elezioni svoltesi nel giugno del 2024 nella sezione 2 di Carfizzi, a causa di "gravi irregolarità" nel conteggio, tra cui l'utilizzo sospetto delle cosiddette "schede ballerine" e l'ingresso nel seggio del presidente e di un familiare in orario notturno, nonché la mancanza di due schede rispetto a quelle consegnate.

Gli avvocati Oreste Morcavallo, in rappresentanza del Comune di Carfizzi (per il sindaco pro-tempore Mario Antonio Amato), e Vittorio Gangale, difensore dei consiglieri comunali eletti, hanno impugnato la decisione del Tar e richiesto la sospensione immediata del provvedimento, sottolineando "i gravissimi effetti" legati a una parziale ripetizione delle elezioni. Il Consiglio di Stato ha fissato l'udienza di merito per il 28 agosto prossimo. Il Prefetto di Crotone aveva già indetto le nuove elezioni per la sezione 2 per i giorni 31 agosto e primo settembre. Per questo motivo i legali hanno presentato un'istanza per chiedere un provvedimento cautelare immediato al fine di annullare l'efficacia della sentenza del Tar fino alla decisione nel merito e sospendere le nuove elezioni. Richiesta che é stata accolta dai giudici amministrativi.