Il rappresentante amministrativo si dimette da capogruppo nel civico consesso e scende in campo a sostegno di Domenico Tallini

Lascia il Partito Democratico e passa al centrodestra. Giuseppe Zaccone, si dimette da capogruppo dem nella maggioranza civica comunale “Uniti e Democratici” del Comune di Borgia, resta legato al sindaco Sacco, annunciando come da ora in poi farà politica per e con il centrodestra. Giuseppe Zaccone, dopo profonda riflessione, in vista delle imminenti elezioni politiche fa una scelta di campo. Una decisione esclusivamente politica, che non intacca minimamente, il suo rapporto di fiducia che lo lega alla maggioranza che amministra Borgia, e che si inquadra in un quadro più ampio.

Le dichiarazioni

“Ho sempre fatto politica per gli interessi del territorio ed in questo momento storico, ho scelto – dichiara Zaccone - come miglior rappresentante delle istanze del nostro territorio, Mimmo Tallini, consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia, candidato del centrodestra al collegio uninominale di Catanzaro e provincia. Non ci può essere scelta migliore – aggiunge - per rappresentare al meglio il nostro territorio, convinto che Tallini saprà come sempre dare risposte alle istanze di tutto il territorio. È tempo di scelte nette e chiare, e nell’esclusivo interesse dei nostri territori, ho deciso che le nostre domande di crescita e sviluppo, e di un nuovo protagonismo dei cittadini- argomenta Zaccone possono trovare il giusto riconoscimento nella proposta politica del centrodestra. Coerentemente, dunque, a questa visione, darò indicazione di voto sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica, di un voto utile per il centro destra. Un progetto che si incarna, come nel caso di Catanzaro, in personalità politiche come l’onorevole Tallini che ha sempre lavorato a contatto con le persone, la gente, i territori e le loro esigenze. Ecco perché – conclude Zaccone che lascia così il Pd e la sua carica di capogruppo in consiglio comunale - annuncio il mio voto e l’adesione al centrodestra”.

l.c.